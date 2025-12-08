گفت و گوی ویژه خبر صبحدم،
ثانیههای سوخته؛ مزاحمتهایی که جان بیماران را تهدید میکند
اورژانس ۱۱۵ که باید در سریعترین زمان ممکن به بیماران و مصدومان پاسخ بده، افزایش مزاحمتهای تلفنی، روند امدادرسانی رو با اختلال جدی روبهرو می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، مرکز فوریتهای پزشکیه؛ جایی که هر ثانیه ارزش یک زندگی رو داره، اما در همین ثانیهها، تماسهایی ثبت می شود که نه فوریت دارد و نه ضرورت؛ تماسهایی که درست در اوج نیاز، خط نجات رواز کار میندازد.
بر اساس گزارشهای رسمی، درصد قابل توجهی از تماسهای روزانه با اورژانس ۱۱۵، واقعی نیست تماسهایی که پیامد آن، اتلاف وقت و اختلال در پاسخگویی به بیماران واقعی است.
طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی به وسیله تلفن یا سایر دستگاههای مخابراتی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند از ۱۵ روز تا سه ماه محکوم به حبس خواهد شد.
۱۱۵ خط زندگیه؛ نه سرگرمی. هر تماس بیهدف، یک فرصت کمتر برای نجات و یک تأخیر بیشتر در رسیدن امداد است تأخیری که ممکنه پایان یک زندگی باشد.
در روزهایی که تماس با اورژانس ۱۱۵ میتونه مرز میان مرگ و زندگی باشد، مزاحمتهای تلفنی و تماسهای بیمورد همچنان یکی از چالشهای جدی نیروهای امدادیه است.
امروز هدایی، رئیس اورژانس استان کردستان میزبان خبر صبحدم بود تا درباره این معضل، پیامدهای آن و راهکارهای قانونی و اجرایی توضیح دهد.