رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در ساری برگزار میشود.
نائینی، دبیر شورای سیاستگذاری این رویداد گفت: هدف، اتصال کسبوکارهای دانشبنیان به صنعت و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است.
وی با اشاره به انتخاب موضوع «صنایع تبدیلی کشاورزی» برای این دوره در مازندران اظهار کرد: با وجود تولیدات ممتاز کشاورزی در شمال کشور، در زمینه صنایع تبدیلی با کمبود جدی مواجهیم و غالباً شاهد خامفروشی هستیم.
دبیر شورای سیاستگذاری رویداد «تا ثریا» تأکید کرد این رویداد با گردآوری صنعت، فناوری و سرمایهگذاری در کنار هم، درصدد تشکیل مثلثی مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی است.
وی از فعالان حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، فناوران و اساتید دانشگاه دعوت کرد تا در این رویداد ملی حضور و همافزایی داشته باشند.