فرمانده انتظامی سلسله از پلمپ ۷ واحد صنفی در اجرای طرح نظارت، ساماندهی و تامين نظم و امنيت در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ محمد بوستان افروز اظهار کرد: در اجراي طرح تامين نظم و امنيت، ماموران پليس امنيت عمومی اين شهرستان به همراه نماينده اصناف، بازرسان شبكه بهداشت و سازمان صمت اين شهرستان، در طرحی مشترك از تعدادی واحد صنفی بازديد كردند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده توسط ماموران، ۷ واحد صنفی متخلف به دليل عدم رعايت ضوابط و قوانين صنفی، انتظامی، بهداشتی، فاقد پروانه و ... پلمپ و متصديان اين واحدهای صنفي نيز پس از تشکيل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سلسله در پايان ضمن تشکر و قدرداني از همه اصناف و مردم از شهروندان خواست، هشدارهاي لازم و تدابير لحاظ شده را جدی بگيرند و با مأموران انتظامي نيز در امور نظارتی و پيشگيری همکاری لازم را داشته باشند.