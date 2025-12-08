پخش زنده
در پی تشدید بازرسیها از اصناف، ۹ پرونده برای متخلفان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بویین میاندشت، با اشاره به اینکه گشتهای مشترک بازرسی از واحدهای صنفی هرروز در حال رصد بازار هستند، گفت: در بازرسیهای صورت گرفته تخلفاتی همچون گرانفروشی، اختفای کالا، درج نکردن قیمت وقاچاق در برخی از واحدهای صنفی مشخص و ۹ پرونده تخلف برای این واحدها تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
محمدعلی صفایی افزود: ارزش تخلفات کشف شده در بازرسیها نیز بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق تماس با شمارههای ۱۲۴، ۰۳۱۵۷۵۲۴۱۵۱ و ۰۳۱۵۷۵۲۳۷۵۱ ویا تارنمای www.۱۲۴.ir گزارش دهند.