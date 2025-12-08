پخش زنده
امروز: -
با گذشت ۲۲ میلیارد تومانی شاکی، زمینه آزادی متهم مالی در اصفهان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مجتمع ندامتگاهی اصفهان گفت: پروندهی متهم مالی با بدهی ۲۵ میلیارد تومان در شعبه ۵۰ شواری حل اختلاف مجتمع ندامتگاهی (کانون، نظام، مالی و نسوان) رسیدگی و با گذشت ۲۲ میلیاردی شاکی مختومه شد.
محمد شاهرخ افزود: با گذشت شاکی زمینه آزادی متهم مالی این پرونده فراهم شده است.
وی گفت: این اقدام نمونهای از نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش تنشها، برقراری سازش و بازگشت افراد به زندگی سالم اجتماعی است.