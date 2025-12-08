به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند در پی اعلام یک فقره سرقت طلاجات از منزلی در شهر بیرجند، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ شکوهی راد افزود: مامورین کلانتری ۱۲ شهرستان بیرجند با بررسی صحنه‌ها و استخراج تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل، یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی متهم طی عملیاتی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های فنی انجام شده و با رو‌به‌رو شدن با شواهد موجود به سرقت طلاجات منزل اعتراف کرد، گفت: در بازرسی از منزل سارق اموال مسروقه کشف شد که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.