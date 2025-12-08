پخش زنده
سه بازیکن از خراسان رضوی به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیش از این احسان خرد پیشه، دیگر بازیکن جوان خراسان رضوی در لیست اولیه به اردوی تیم ملی دعوت شده بود.
طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده حسین عبدی، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان، گروههای مختلف در بازههای زمانی متوالی در اردوهای انتخابی حاضر خواهند شد تا مورد بررسی کادر فنی قرار بگیرند.
عبدی، نفرات جدید را برای دور دوم از بین بازیکنانی که پیش از این در اردوهای رده نوجوانان بودند معرفی کرده است که این منتخبان باید خود را ساعت ۱۴ فردا، سه شنبه ۱۸ آذر به کادر فنی و اجرایی در مرکز ملی معرفی کنند.
برنامه انتخابی بازیکنان زیر ۲۰ سال کشور به طور مستمر ادامه خواهد داشت.