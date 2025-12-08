به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرامرز حسن پور گفت: ماموران نیروی انتظامی دزفول پس از دریافت گزارش ماینر در منزل شخصی و گرفتن مجوز ورود به منزل و کشف ماینر‌های قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۵ دستگاه ماینر به ارزش یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول رسیدگی شد.

حسن پور تصریح کرد: شعبه با بررسی محتوای پرونده و محرز شدن اتهام انتسابی، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم و جریمه پس از انجام مراحل قانونی وصول شد.