به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رضویه گفت: این تعداد واحد در یکسال گذشته تکمیل و به خانواده‌های تحت حمایت داده شد و این اقدام در راستای برنامه‌های عمرانی کمیته امداد و با هدف خانه‌دار کردن مددجویان انجام شده است.

محمد شاکری اعلام کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی از جمله فرمانداری، بخشداری، بنیاد مسکن و دهیاری جیم‌آباد، منجر به تأمین اراضی و تسهیل مراحل صدور پروانه ساخت برای مددجویان شده است.

وی همچنین با اشاره به ادامه روند اجرای طرح‌های مسکن گفت: در ماه‌های اخیر برنامه‌های ساخت مسکن با جدیت دنبال شده است و هم‌اکنون چندین واحد در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

به گفته او، خانواده‌های تحت حمایت که دارای زمین مسکونی هستند و منع قانونی برای صدور پروانه ساخت ندارند، می‌توانند برای آغاز مراحل ساخت مسکن به کمیته امداد مراجعه کنند.