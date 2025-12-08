پخش زنده
امروز: -
۵۰ واحد مسکونی تکمیل و به خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش رضویه شهرستان مشهد تحویل داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رضویه گفت: این تعداد واحد در یکسال گذشته تکمیل و به خانوادههای تحت حمایت داده شد و این اقدام در راستای برنامههای عمرانی کمیته امداد و با هدف خانهدار کردن مددجویان انجام شده است.
محمد شاکری اعلام کرد: همراهی دستگاههای اجرایی از جمله فرمانداری، بخشداری، بنیاد مسکن و دهیاری جیمآباد، منجر به تأمین اراضی و تسهیل مراحل صدور پروانه ساخت برای مددجویان شده است.
وی همچنین با اشاره به ادامه روند اجرای طرحهای مسکن گفت: در ماههای اخیر برنامههای ساخت مسکن با جدیت دنبال شده است و هماکنون چندین واحد در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
به گفته او، خانوادههای تحت حمایت که دارای زمین مسکونی هستند و منع قانونی برای صدور پروانه ساخت ندارند، میتوانند برای آغاز مراحل ساخت مسکن به کمیته امداد مراجعه کنند.