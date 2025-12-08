پخش زنده
از ابتدای آذرماه امسال، طرحهای نظارتی ویژهای در سطح استان مرکزی آغاز شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سعید نورالهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: از ابتدای آذرماه امسال، طرحهای نظارتی ویژهای در سطح استان مرکزی آغاز شده است که یکی از این طرحها نظارت بر فعالیتهای میدان میوه و ترهبار اراک میباشد.
وی ادامه داد: در این بازرسیها، متاسفانه مشاهده شد که برخی واحدها از قیمتهای مصوب کمیته نرخگذاری هفتگی که توسط جهاد کشاورزی اعلام میشود، تخطی کردهاند. علیرغم اینکه برخی قیمتها قابل اصلاح و کاهش هستند، هنوز برخی از فروشندگان قیمتهای غیررسمی میدهند و همچنین، مشکلاتی در صدور فاکتورهای رسمی و دقیق وجود دارد که به موجب آن برخی فاکتورها فاقد قیمت یا مشخصات کالا هستند.
نورالهی بیان کرد: لازم به ذکر است که بر اساس قوانین، فاکتورها باید رسمی، دارای مشخصات هویت، و شامل جزئیات دقیق کالا باشند. علاوه بر این، تابلوهای قیمت باید بهطور روزانه بهروز شوند تا قیمت فروش کالاها بهدرستی منعکس گردد.
وی تاکید کرد: این طرح نظارتی تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و هدف از آن این است که همه واحدهای صنفی در میدان میوه و ترهبار اراک به رعایت موازین قانونی و انجام اقدامات لازم در زمینه صدور فاکتور صحیح، درج قیمتها، و رعایت سودهای قانونی توجه بیشتری داشته باشند.