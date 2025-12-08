به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از ابلاغ شرایط اعطای تسهیلات تبصره ۱۵ در راستای حمایت از فعالان حوزه گردشگری استان خبر داد.

حیدر علی زاهدیان‌نژاد گفت: نرخ سود تسهیلات فوق چهار درصد با حداکثر سقف پرداخت ۵۰ میلیارد ریال برای هر واحد گردشگری پیش‌بینی شده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به اینکه مدت باز پرداخت تسهیلات فوق در بازه زمانی ۶۰ ماه است گفت: از آنجا که تسهیلات تبصره ۱۵ برمبنای تعهد ایجاد اشتغال است، لذا به متقاضیان درازای هر اشتغال و به‌کارگیری و بیمه کردن هر نفر ۲۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای حمایت از فعالان صنعت گردشگری بوده و متقاضیان باید از طریق انجمن یا تشکل‌های حرفه‌ای مربوطه درخواست خود را به اداره‌کل میراث فرهنگی اعلام کنند و پس از فرآیند بارگذاری اطاعات درسامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور، درخواست مورد آنان بررسی و از طریق بانک‌های عامل ، تسهیلات مورد نظر پرداخت می شود.