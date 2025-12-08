به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات فوتوالی جوانان قهرمانی کشور ۲۶ تا ۲۸ آذر در زمین ساحلی باشگاه شهداب یزد برگزار می شود.

طبق اعلام ستاد برگزاری مسابقات، تنها متولدین ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ و بعد مجاز به حضور در رقابت‌ها هستند و ثبت نام شرکت کنندگان حداکثر تا ۲۴ آذر از طریق سامانه مسابقات فدراسیون الزامی است.

فوتوالی از رشته‌های نوین محسوب می‌شود که در قالب انجمن تحت پوشش فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی به فعالیت می‌پردازد.