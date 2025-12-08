به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمین امروز گفت: افتتاح نخستین جشنواره زعفران و عسل خمین ، رویدادی مهم در مسیر معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل این شهرستان در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنایع خلاق است.

علی مشهدی افزود: این جشنواره به همّت و میزبانی شهرداری و با همکاری شورای شهر و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی، عرضه محصولات کیفی زعفران و عسل، ارائه دستاوردهای پژوهشی و ایجاد ارتباط مستقیم میان کشاورزان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای صادراتی فراهم کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمین با اشاره به استقبال ویژه مسئولان و شهروندان از این رویداد گفت: حضور سفیر ازبکستان در این جشنواره، زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، تبادل تجربیات در حوزه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین معرفی ظرفیت‌های گردشگری خمین به جامعه بین‌المللی ایجاد کرد.

مشهدی افزود : جشنواره زعفران و عسل، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان، بستر مناسبی برای ارتقای برند خمین و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم) در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است.