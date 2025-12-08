به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در مراسمی با شکوه، از محسن رحیمی‌زاده، الهه تقوایی و نسیم منصوری قهرمانان و مدال آوران مسابقات بین‌المللی کونگ‌فو در کشور ترکیه و شهر بورسا در شهر یاسوج استقبال شد.

این مراسم در ترمینال شهر یاسوج و با حضور گروه زیادی از مردم و مسئولان برگزار شد.

خانم ها تقوایی و منصوری و آقای رحیمی با قدردانی از حضور مردم و بستگان در مراسم استقبال بر ضرورت حمایت بیشتر از ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان تاکید کردند.

رئیس هیات کونگو استان در این مراسم ضمن تبریک به مردم استان و مسئولان برای درخشش جوانان این مرز و بوم گفت: مسابقات بین‌المللی کونگ‌فو در کشور ترکیه و شهر بورسا با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار از کشور‌های مختلف جهان برگزار شد و صحنه‌ای از رقابت‌های پرشور و هیجان‌انگیز را رقم زد.

مهدی عبداللهی افزود: در این رقابت‌ها الهه تقوایی در وزن ۷۵ کیلوگرم مقام نخست، نسیم منصوری در وزن ۶۰ کیلوگرم مقام دوم و محسن رحیمی‌زاده حائز دو مدال استیل زنی آزاد و نیمه آزاد مقام اول و سوم را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه کونگفوکاران این استان در رقابت‌های ملی و بین المللی همیشه در سکو‌های اول تا سوم قرار دارند ادامه داد: امسال هم تیم کونگفو استان کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های تیمی مقام دوم کشوری را از آن خود کرده است.

رئیس هیات کونگو استان گفت: این موفقیت‌های بزرگ، برگ زرینی در تاریخ ورزش رزمی استان و کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تلاش، پشتکار و توانمندی ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در سطح جهانی است.

عبداللهی از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ورزشکار در سبک‌های مختلف کونگفو خبر داد و اضافه کرد: بیش از ۶۰ مربی صاحب نام و دارای مدرک معتبر ملی و بین المللی در همه شهرستان‌های استان در این رشته ورزشی فعالیت می‌کنند.

کسب این عناوین جهانی نه تنها موجب ارتقای جایگاه ورزش کونگ‌فو ایران در عرصه بین‌المللی شد، بلکه انگیزه‌ای تازه برای جوانان استان در مسیر ورزش‌های رزمی ایجاد کرد.