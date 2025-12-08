بیژن حیدری قضاوت دیدار سپاهان و آلومینیوم اراک را برعهده دارد.

معرفی داوران دیدار سپاهان و آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران قضاوت‌کننده هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد که براین اساس بیژن حیدری قضاوت بازی سپاهان و آلومینیوم اراک را برعهده خواهد داشت.

علی‌رضا مرادی، مرتضی سلمان‌نژاد و شبیر بهروزی نیز او را در امر قضاوت یاری می‌کنند.

همچنین میثم حیدری و ناصر جنگی داوران VAR هستند و شاهین حاج‌بابایی نیز ناظر داوری است.

این دیدار روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

شاگردان محرم نوید کیا با ۲۱ امتیاز هم اکنون در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارند.

آلو مینیوم اراک نیز با ۱۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد.