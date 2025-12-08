پخش زنده
امروز: -
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: استمرار سیاست دریافت هزینه ترانزیت برق میتواند بقای بنگاههای کوچک و متوسط را بهطور جدی تهدید کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صفدر پیرمرادی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای برق و فشار مضاعف بر بنگاههای کوچک و متوسط اظهار کرد: دریافت مبالغ موسوم به ترانزیت برق خلاف منطق اقتصادی و سیاستهای حمایتی از تولید محسوب میشود.
وی با بیان اینکه هزینههای اخیر به سطحی رسیده که ادامه فعالیت واحدهای کوچک را تهدید میکند، افزود: واحدهای صنعتی توان تحمل این بار مالی جدید را ندارند و لازم است پیش از آسیب جدی به چرخه تولید، تصمیمی فوری اتخاذ شود.
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان با طرح این پرسش که آیا صنایع کوچک در شرایط اقتصادی فعلی قادر به تحمل چنین هزینههای سنگینی هستند، تاکید کرد: فشارهای ناشی از سیاستهای جدید صنعت برق، ادامه فعالیت بسیاری از کارگاهها را با ابهام روبهرو کرده است.
پیرمرادی بیان داشت: افزایش سرسامآور هزینه برق، بیسابقه و غیرقابل تحمل است؛ چنین فشاری بر صنعت میتواند به تعطیلی تدریجی واحدهای کوچک منجر شود.
این فعال صنعتی در ادامه دریافت حق ترانزیت برق را فاقد هرگونه توجیه دانست و گفت: وقتی شرکت برق انشعاب را فروخته و خطوط را تحویل داده، اساساً در چه زمانی موضوع ترانزیت مطرح بوده که امروز مطالبه مالی بابت آن صورت میگیرد.