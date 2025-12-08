به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: فعالیت این سامانه طی امروز و فردا سه شنبه در استان قابل ملاحظه نخواهد و احتمال عدم بارش در برخی از مناطق استان هم وجود دارد، اما از ساعات عصر یا اوایل شب فردا سه شنبه بارش‌ها در استان تقویت خواهد شد و در روز چهارشنبه نیز تداوم خواهد یافت.

مرادی افزود: بارش‌ها عمدتا بصورت بارش باران خواهد بود، اما احتمال بارش برف در برخی ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان دور از انتظار نیمی باشد.

از چهارشنبه شب و روز پنجشنبه به دلیل ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی دمای هوا بطور محسوسی کاهش خواهد یافت و روند کاهش دما در طی هفته آینده تداوم خواهد یافت. بعلاوه به دلیل تداوم عبور امواجی تراز میانی جو، بارش‌ها کم و بیش بصورت بارش یا رگبار باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف طی روز‌های بعد حداقل تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد یافت.