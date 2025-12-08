به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت در ماده مارپیچ بزرگ به این شرح اعلام شد:

* مجموع زمانی دو ران یا حرکت:

۱- مارکو اودرمت از سوئیس ۲:۲۰:۵۹ دقیقه

۲- آلکس ویناتزر از ایتالیا ۲:۲۰:۸۹،

۳- هنریک کریستوفرسن از نروژ ۲:۲۰:۹۳

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۰۰ امتیاز به طور مشترک پیشتاز هستند و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۱۷۶ امتیاز سوم است.

- وضعیت سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از دومین مرحله از ۹ مرحله فصل، وینسنت کرخمایر از اتریش با ۱۸۰، مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۴۵ و فردریک مولر از نروژ با ۱۲۵ امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند.

- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از اولین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۰۰، رایان کوچران زیگل از آمریکا با ۸۰ و آدریان سمیست از نروژ با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از دومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز پیشتاز شد و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و کلمان نوئل از فرانسه با ۱۰۲ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از هشتمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۴۴۵ امتیاز پیشتاز است و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۲۷ امتیاز دوم و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۱۸ امتیاز سوم هستند.