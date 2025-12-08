وزیر ورزش و جوانان، در جلسه شورای ورزش قزوین گفت: قزوین یکی از برجسته‌ترین استان‌های کشور در حوزه ورزش به‌ویژه ورزش بانوان است و باید سهم ورزشکاران سازمان‌یافته آن به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، وزیر ورزش و جوانان در این مراسم قزوین را سرزمین هنر، معماری و خوشنویسی یاد کرد و افزود: این استان در اعتلای انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی داشته و به‌عنوان شاهراه ارتباطی کشور نیازمند توجه ویژه است.

دنیا‌مالی با اشاره به پیشینه تاریخی و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهید بابایی و حاجی‌زاده در قزوین، گفت: این استان همواره در طول تاریخ برای پیشتازی تلاش کرده و امروز نیز در عرصه ورزش جایگاه شاخصی دارد.

وی تصریح کرد: قزوین با داشتن حدود ۸۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته نسبت به جمعیت، یکی از استان‌های برجسته کشور است و باید این تعداد به ۲۰۰ هزار ورزشکار افزایش یابد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه قزوین در حوزه جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز پیشتاز است، افزود: بیش از هزار و ۱۰۰ مکان ورزشی در استان وجود دارد که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.

به گفته وی، ورزش باید توسط مردم مدیریت شود، زیرا مدیریت مردمی اقتصادی‌تر و کارآمدتر است.

دنیا‌مالی تأکید کرد: طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی استان از طریق ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و نشان‌دار کردن پروژه‌ها نیز گامی برای تکمیل این طرح‌هاست.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از وجود ۲۹۰ خانه ورزش روستایی در استان خبر داد و بر ضرورت تقویت ورزش دانش‌آموزی در مدارس تأکید کرد.

وی گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، برنامه‌هایی برای توسعه ورزش دانش‌آموزی در دست اجراست تا با معضلاتی، چون کم‌تحرکی و چاقی مقابله شود.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: باید ظرفیت‌های ورزشی استان‌ها استخراج و با آمایش رشته‌های ورزشی در شهرستان‌ها، زمینه ساخت و احداث سالن‌های ورزشی فراهم شود.

در پایان این مراسم از ۱۶ ورزشکار مدال‌آور برون‌مرزی استان قزوین با حضور وزیر ورزش و جوانان تجلیل شد.