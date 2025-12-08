برای نخستین بار در سطح کشور، رویداد ملی طرح سبا با محوریت بانوان و دانش‌آموزان، به میزبانی استان خوزستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به برنامه‌های گسترده وزارت نیرو برای گذر موفق از شرایط کنونی گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های وزارت نیرو، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق و نقش خانواده و بانوان در مصرف بهینه برق است.

علی خدری با اشاره به طرح ملی سبا که به تایید وزارت نیرو و وزیر نیرو رسیده و مخفف سفیران بهینه‌سازی انرژی است، افزود: این طرح که برای نخستین بار در کشور و استان برگزار می‌شود، محور خود را بر بانوان و دانش‌آموزان متمرکز کرده است.

او تاکید کرد: بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح که فرهنگ‌سازی مصرف از خانواده‌ها آغاز می‌شود و بانوان نقش بسیار مهمی در مدیریت آن دارند، می‌تواند در نهایت طی یک بازه چهارساله باعث کاهش مصرف به میزان ۲ هزار مگاوات شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان ادامه داد: امیدواریم با تداوم این حرکت و پیگیری‌های لازم، بتوانیم هدف کاهش و بهینه‌سازی مصرف را که در شرایط حاضر بسیار حیاتی است، محقق کنیم.