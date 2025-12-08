امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با ثبات همراه شد و به ۷۳ هزار و ۳۹۱ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۲۵۴ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۳۹۱ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته ثبات را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۲۵۴ تومان رسید.

در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۱۹ هزار و ۹۸۴ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۰۲ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۵ هزار و ۴۴۵ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۹۵۷ تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی همچنان در اطلاعیه‌های خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام می‌شود.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.