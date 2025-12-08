به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در جلسه بررسی روند تکمیل سامانه پنجره واحد زمین و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در این اداره‌کل برگزار شد، گفت: سامانه پنجره واحد زمین یکی از نیاز‌های اساسی استان است و اداره‌کل آمادگی دارد موانع فنی و زیرساختی دستگاه‌ها برای بارگذاری لایه‌های اطلاعاتی در این سامانه را به سرعت برطرف کند.

وحید طیفوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان هم در این جلسه با بیان اینکه زیرساخت‌های مرتبط با SDI نقطه آغاز پنجره واحد زمین است گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند نقشه‌های خود را در لایه‌های SDI بارگذاری کنند و نتیجه بررسی کیفیت نقشه‌های بارگذاری شده به صورت مکتوب به این دستگاه‌ها اعلام خواهد شد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی در این امر، بی توجهی به استاندارد‌های مرتبط به ویژه ساختار مرجع یا Metadata است.

کامیار مرزبان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم با اشاره به اهمیت تکمیل این سامانه، گفت: گیلان یکی از ۵ استان نخست کشور است که بیشترین میزان زمین‌خواری در گزارش شده است و این امر سبب ناسازگاری نقشه‌ها با قالب GIS می‌باشد.

در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، تسریع در بارگذاری نقشه‌ها، رعایت استاندارد‌های فنی و یکپارچه سازی داده‌ها، مقرر شد علاوه بر برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دستگاه‌های مرتبط، جلسه‌ای هم با حضور دستگاه‌های اجرایی به ویژه آن‌هایی که نقشه‌های خود را در SDI بارگذاری نکرده‌اند تشکیل شود.