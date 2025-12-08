در ادامه برنامه‌های حمایتی خیریه آبشار عاطفه‌ها، دومین سری از اهدای جهیزیه به خانواده‌های زیرپوشش این مؤسسه با همکاری خیّران نیک‌اندیش در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شعبه جهیزیه و درمان موسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها، با اعلام این خبر گفت: در گام نخست و به مناسبت ولادت با سعادت امام رضا(ع)، ۴۰ سری جهیزیه به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

احمدی افزود: در گام دوم و به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تعداد ۳۰ سری جهیزیه به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان تهیه و توزیع شد.

او تأکید کرد: هر سری از این جهیزیه‌ها شامل ۷ قلم کالای اساسی زندگی مشترک است که به زوج‌های جوان نیازمند اهدا می شود.