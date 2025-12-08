سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان بین‌المللی IDP Education تاکنون توقف یا تعلیق آزمون آیلتس (IELTS) را به این سازمان به صورت رسمی اعلام نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: سازمان بین‌المللی IDP Education متولی رسمی آزمون‌های آیلتس در جهان است و این سازمان تاکنون به صورت رسمی توقف یا تعلیق برگزاری آزمون آیلتس در ایران را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نکرده است و بر اساس بررسی صورت گرفته فرایند برگزاری آزمون‌های ثبت نام شده توسط مؤسسات رسمی برگزاری آزمون در ایران در حال اجرا است.

در جهت گسترش مؤسسات و حوزه‌های برگزاری و رفع مشکلات پیش آمده نیز جلساتی به صورت مجازی و برخط با نماینده مؤسسه IDP در منطقه خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا مستقر در دبی انجام شده و مقرر گردید طرفین راه حل‌های مورد مذاکره را بررسی و در ماه آینده نتیجه در جلسه‌ای مشترک به بحث گذاشته شود.

سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولی راهبری آزمون‌های زبان‌های خارجی برنامه‌ریزی لازم جهت توسعه روش‌های برگزاری آزمون از جمله تقویت آزمون تافل و سایر آزمون‌های معتبر زبان انگلیسی، زبان‌های فرانسوی، آلمانی، روسی، عربی و ... را در دستور کار دارد و بر آن است در صورت بروز مشکل یا چالشی در زمینه برگزاری آزمون آیلتس، سایر آزمون‌های معتبر را جایگزین نماید.