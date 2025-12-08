پخش زنده
امروز: -
صندوق توسعه و احیا پیرو درخواست متقاضیان، مهلت دریافت اسناد برای شرکت در مزایده مرمت و احیای ۱۰ بنای تاریخی را، از شنبه ۲۹ آذر به سهشنبه ۲ دی و زمان بازگشایی را از یکشنبه ۳۰ آذر به چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بناهایی که در این فراخوان مزایده قرار گرفتهاند شامل خانهها و عمارتهایی در شش استان کشور است. این بناها شامل «کافه منارجنبان» در شهر اصفهان، «خانه فیضی» در شهر کاشان، «محوطه جنوبی آیینهمفخم» در بجنورد استان خراسان شمالی هستند.
همچنین «خانه طلوعیفر» در دزفول استان خوزستان، «حمام اشترینان» و «خانه روناسی» در بروجرد استان لرستان، «کاروانسرای چمشک» در پلدختر استان لرستان، «خانه معتمد الایاله» و «خانه میرزا حسن آشتیانی» در آشتیان استان مرکزی و «کاروانسرای تاجآباد» در همدان نیز در میان ابنیه انتخابشده قرار دارند.
پیشتر صندوق توسعه و احیاء اعلام کرده بود اسناد مزایده از ۸ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) قابل دریافت است و متقاضیان تا ساعت ۱۹ روز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند پیشنهادهای خود را ثبت کنند. مرحله گشایش پیشنهادها نیز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در جلسهای رسمی در عمارت تاریخی مسعودیه اعلام شده بود .