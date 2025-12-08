به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار مقابل پیکان، اظهار داشت: به آخر نیم‌فصل نزدیک می‌شویم و خیلی مهم است که سه امتیاز‌ها را بگیریم تا بتوانیم اوایل نیم‌فصل دوم را بهتر شروع کنیم و کارمان برای هدف‌مان که قهرمانی است راحت‌تر پیگیری شود.

وی افزود: تقویم فشرده‌ای تا نیم‌فصل داریم و فردا بازی سخت و دشواری خواهیم داشت. پیکان فشار می‌آورد و بازی فیزیکی انجام می‌دهد. می‌دانم بازی فردا پرفشار خواهد بود. ما هم سعی می‌کنیم تمام استراتژی‌هایی را که روی آن کار کردیم، فردا انجام دهیم.

جذابیت فوتبال به حضور تماشاگران است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به بدون تماشاگر بودن دیدار تیمش برابر پیکان، گفت: زمین بازیِ تیم را تیم میزبان (پیکان) انتخاب می‌کند. این موضوع دست ما نیست، ولی جذابیت فوتبال به حضور تماشاگران است. قطعاً حضور آنها فوتبال را قشنگ‌تر می‌کند.

اوسمار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه او پیش از شروع دربی به سمت دو دروازه رفت و چیز‌هایی را زیر لب زمزمه کرد و ظاهراً این کار را همیشه انجام می‌دهد و آیا این موضوع دلیل خاصی دارد، افزود: من به همه دین‌ها احترام می‌گذارم. من کاتولیک هستم. من از دروازه تا وسط زمین را قدم می‌زنم و می‌شمارم تا ببینم اندازه زمین استاندارد است یا خیر. چیزی که فکر می‌کنید زیر لب می‌گویم آن چیز نیست.

همیشه سعی می‌کنیم اختلاف گل را زیاد کنیم

وی در پاسخ به این سوال که «آیا تساوی‌های زیاد در لیگ ایران به خاطر تفکر دفاعی تیم‌هاست؟»، گفت: در مورد تیم‌های دیگر من نمی‌توانم نظر بدهم. ما همیشه سعی می‌کنیم اختلاف گل را زیاد کنیم تا یک وقت آخر بازی اتفاقی نیفتد و سه امتیاز از دست نرود. تیم‌های لیگ ایران قوی ظاهر می‌شوند، ولی برای اینکه فوتبال قشنگ‌تر شود به نظرم رو به جلوتر بازی کنیم بهتر است. حالا شاید این فرهنگ فوتبال ایران باشد.

اوسمار درباره اهمیت مدافعان کناری چپ و راست در تیمش، افزود: دو دفاع (کناری) خیلی پست‌های مهمی هستند، هم در دفاع و هم حمله، چون گاهی دفاع لازم است جای خود را با وینگر عوض کند. در دفاع هم نقش دفاع راست‌ها مهم است، چون سانتر‌ها از آنجا انجام می‌شود؛ بنابراین هر دو پست برای ما مهم است.

سرمربی برزیلی پرسپولیس درباره قرعه‌کشی جام جهانی و نظر او درباره قرعه ایران و برزیل در این مسابقات تصریح کرد: من زمانی که قرعه‌کشی را می‌دیدم، یادم رفته بود که جام جهانی ۴۸ تیمی شده است تا اینکه دیدم گروه‌ها و صعود راحت شده است! به نظرم هم ایران و هم برزیل راحت می‌توانند صعود کنند.

وی در مورد اینکه اگر ایران و برزیل با یکدیگر برخورد کنند طرفدار کدام تیم است، گفت: بهتر است به این سوال جواب ندهم.