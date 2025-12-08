به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: در راستای طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه تناژ در هشت ماهه گذشته ۲۳۰۰ تخلف اضافه تناژ شناسایی و اعمال قانون شده است.

او افزود: با توجه به اهمیت نقش بار حمل شده بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در کاهش ایمنی تردد، طرح شناسایی برخورد با متخلفین اضافه تناژ با رویکرد شناسایی و برخورد با موارد تخلف تناژ بالا که آسیب بیشتری بر بستر و ابنیه فنی راه وارد می‌کند، که در سال گذشته با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته بود.

محمدنژاد ادامه داد: طرح مذکور در قالب گشت‌های مشترک به اتفاق پلیس راه استان و انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا، در کلیه محور‌ها به خصوص در مبادی بارگیری (معادن) انجام شده است.

او افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده در هشت ماهه گذشته، مقدار ۴۵۰۰ تن بار بیش از ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه مورد شناسایی و اعمال قانون قرار گرفته است.

محمدنژاد گفت: با توجه به سهم بسیار زیاد این دسته از وسایل نقلیه در تردد‌های روزانه استان، به منظورتشدید برخورد با متخلفین در محور‌های پرتخلف از جمله هراز، سوادکوه و ساری - نکا، ضمن نظارت و کنترل توسط باسکول‌های ثابت و سیار در مبادی بارگیری، اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز به جهت جلوگیری از تکرار تخلف و خسارت به سرمایه ملی با همکاری پلیس راه از جمله توقیف وسیله نقلیه در پارکینگ، لغو کارت هوشمند راننده و ناوگان و. در دست اجرا بود.