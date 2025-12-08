به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیرانشهر گفت: ۳۶ میلیارد ریال به حساب حادثه‌دیدگان مدرسه شین‌آباد این شهرستان واریز شد تا روند درمان و توانبخشی دانش‌آموزان آسیب‌دیده با سرعت و ثبات بیشتری ادامه یابد.

سیامند سلیمی‌فر افزود: میزان حمایت‌های مالی و خدماتی امسال در مقایسه با سال گذشته حدود سه برابر افزایش یافته و این اعتبار میان ۲۴ نفر از دانش‌آموزانی که درحادثه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد آسیب دیدند، توزیع شده است.

سلیمی فر، با بیان اینکه پرداخت این کمک‌ها بر اساس شدت و نوع آسیب‌های وارده به هر نفرتعیین شده است، اظهارکرد: هدف اصلی از این حمایت‌ها، پوشش بخشی از هزینه‌های درمانی، تأمین نیاز‌های معیشتی خانواده‌ها و حمایت روانی و اجتماعی آنان است.

وی گفت: با پیگیری‌های مستمر، جذب اعتبارات ویژه برای سال‌های آینده نیز در دستور کار قرار دارد تا خدمات درمانی، توانبخشی و حمایت‌های مالی از حادثه‌دیدگان به‌صورت پایدار و مستمر ادامه داشته باشد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیرانشهر سلیمی اضافه کرد: حمایت‌های اخیر تنها شامل کمک‌های مالی نیست و برنامه‌های توانبخشی فیزیکی، روانشناختی و آموزشی نیز با همکاری نهاد‌های مرتبط برای آسیب‌دیدگان ادامه دارد تا آنها بتوانند پس از سال‌ها، زندگی عادی و با کیفیتی داشته باشند.

حادثه مدرسه ابتدایی دخترانه انقلاب اسلامی شین‌آباد پیرانشهر در ۱۵ آذرماه سال ۱۳۹۱ بر اثر استفاده از بخاری نفتی غیراستاندارد رخ داد که این حادثه جان دو دانش‌آموز را گرفت و ۲۶ نفر دیگر را دچار سوختگی کرد.