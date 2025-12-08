تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش قزوین
استاندار قزوین، در نشست مشترک با وزیر ورزش و جوانان گفت: در سفر رئیسجمهور ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار سهساله برای توسعه زیرساختهای ورزشی مصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری، ورزش را یک استراتژی مهم در بالا بردن سرمایه اجتماعی دانست و افزود: در مجموع اعتبارات تملک دارایی استان در سال جاری ۱۲۱ میلیارد تومان برای ورزش اختصاص یافته است.
نوذری با اشاره به پروژه سالن ۶ هزار نفری قزوین گفت: برای تکمیل این پروژه باید از ظرفیت مولدسازی، بخش خصوصی و اختیارات استانی استفاده شود.
استاندار همچنین اظهار داشت: هماکنون ۱۰ سالن ورزشی در روستاهای استان با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال ساخت است که تکمیل آنها نیازمند حمایت اعتبارات استانی و ملی خواهد بود.
تکمیل دو طرح بزرگ ورزشی استان نیازمند ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار
پاکدامن هم گفت: در حال حاضر ۸ پروژه ورزشی استان با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست که تکمیل آنها موجب رشد سرانه ورزشی خواهد شد.
وی افزود: تاکنون ۹۳ درصد اماکن ورزشی در مناطق مختلف استان، شامل روستاها و شهرها، به بخش خصوصی واگذار شده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، سالن چندمنظوره ۶ هزار نفری و سالن سرپوشیده دوومیدانی را از مهمترین طرحهای نیمهتمام ورزشی استان عنوان کرد و گفت: این دو پروژه به ترتیب با ۴۲ و ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند همت جدی و تأمین ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل هستند.
ظرفیتهای ورزشی استان نیازمند توجه ویژه است
سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: قزوین با برخورداری از استعدادهای ورزشی متعدد، جایگاه مهمی در ورزش قهرمانی کشور دارد و لازم است حمایتهای بیشتری از ورزشکاران صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در ورزش زورخانهای افزود: این رشته ریشهدار و سنتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتواند جایگاه واقعی خود را در استان و کشور بازیابد.