پخش زنده
امروز: -
گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت و اتاق اصناف گلپایگان ویژه شب یلدا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی گلپایگان در بازرسی از میدان میوه و تره بار گلپایگان گفت: با بررسی فاکتور غرفههای میدان میوه وتره بار شهرستان تخلفی مشاهده نشد.
همایون صالحی افزود: ازامروز تا شب یلدا گشت نظارت بر بازار میوه وتره بار به صورت مستمر ادامه دارد و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی با شماره تلفن ۱۲۴ و سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.