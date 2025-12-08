گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت و اتاق اصناف گلپایگان ویژه شب یلدا آغاز شد.

آغاز گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت و اتاق اصناف گلپایگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی گلپایگان در بازرسی از میدان میوه و تره بار گلپایگان گفت: با بررسی فاکتور غرفه‌های میدان میوه وتره بار شهرستان تخلفی مشاهده نشد.

همایون صالحی افزود: ازامروز تا شب یلدا گشت نظارت بر بازار میوه وتره بار به صورت مستمر ادامه دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی با شماره تلفن ۱۲۴ و سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.