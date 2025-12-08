بانوان دونده خراسان رضوی با کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیمی و سومی انفرادی در دو صحرانوردی کشور، خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط‌عمومی هیئت دوومیدانی خراسان رضوی اعلام کرد: تیم بانوان استان در رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور که صبح امروز، دوشنبه در پارک جنگلی چغاسبز ایلام برگزار شد، عنوان نایب‌قهرمانی تیمی و مقام سوم انفرادی را از آن خود کرد.

در مسیر ۱۰ کیلومتری این مسابقات و در رقابت با برترین‌های کشور، پریسا نجفی با نمایشی قدرتمند موفق شد به عنوان سوم انفرادی، روی سکو قرار گیرد و یک مدال ارزشمند برای خراسان رضوی کسب کند.

همچنین ستایش امینی، مینو مختارزاده و عاطفه صالحی دیگر دونده‌های توانمند خراسان رضوی بودند که با تلاش و دوندگی مثال‌زدنی در کنار هم، امتیازات لازم برای قرار گرفتن تیم استان در جایگاه نایب‌قهرمانی را به دست آوردند.

هدایت این تیم را حمیده جوان، مربی پرتجربه دوومیدانی استان برعهده داشت که نقش مهمی در آماده‌سازی ورزشکاران ایفا کرد.