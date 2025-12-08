پخش زنده
به مناسبت روز جهانی معلولان، مراسمی با حضور جمعی از معلولان، خانوادهها، مسئولان شهرستان و فعالان حوزه توانبخشی در مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این برنامه، غرفههای توانمندیهاو اجرای برنامههای شاد، طنز و نمایش توسط معلولان برپا شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان با هدف ایجاد فضایی متفاوت و نشاطبخش برای این قشر انجام گرفت.
حسینی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز در حاشیه این مراسم گفت:در مهریز حدود دو هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که بخش زیادی از آنها از خانوادههای کمبرخوردار هستند. تلاش ما این است که چنین برنامههایی به جشنوارهای سالانه تبدیل شود تا بتوانیم زمینه دیدهشدن بیشتر تواناییهای معلولان را فراهم کنیم.
همچنین عسکرزاده، فرماندار شهرستان مهریز با اشاره به اهمیت حمایتهای پایدار از معلولان اظهار کرد:به مناسبت روز جهانی معلولین، برنامههای خوبی در سطح شهرستان در حال برگزاری است. یکی از اقدامات ضروری، استفاده از ظرفیت خیرین برای رفع نیازهای ضروری افراد دارای معلولیت، بهویژه در حوزه اشتغال و امور معیشتی برنامهریزی شده که از پتانسیل خیرین شهرستان در حوزههای مختلف به نفع معلولان استفاده شود و اقدامات مؤثری برای آنان انجام گیرد.
این مراسم با استقبال خوب خانوادهها و معلولان همراه بود و برگزارکنندگان اعلام کردند که با همکاری دستگاهها و خیرین، برنامههای حمایتی و فرهنگی در این حوزه ادامه خواهد داشت.