در سفر مدیرکل و معاونان ورزش و جوانان استان اصفهان به شهرستان برخوار ۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز مکانهای ورزشی این شهرستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: سه کفپوش جدید نیز برای سالنهای ورزشی پوریای ولی شهر دستگرد، سالن محله دلیگان و سالن محله اسلامآباد خورزوق اختصاص یافت.
در نشست مشترک با بخشداران، شهرداران و دهیاران نیز ظرفیتها و مشکلات ورزشی شهرها و روستاهای برخوار بررسی و مقرر شد با مشارکت شهرداریها و اداره کل ورزش و جوانان، زمین ورزشی بانوان در شاپورآباد واگذار، زمین رزمی دستگرد کلنگزنی، مجموعه ورزشی حبیبآباد دیوارکشی و نورپردازی و جایگاه تماشاچیان زمین چمن خورزوق تا پایان سال ساخته شود.
رضا علیمعصومی فرماندار برخوار نیز گفت: شهرستان برخوار دارای ۳۹ هیئت ورزشی فعال، ۱۵ سالن ورزشی، ۹ زمین چمن طبیعی، مصنوعی و خاکی و ۱۵ هزار ورزشکار است که بیش از ۶ هزار و ۳۷۰ نفر آنان بیمه ورزشی دارندو سرانه ورزشی سرپوشیده ۱۹.۵ سانتیمتر و روباز ۴۰ سانتیمتر است.
در این سفر همچنین احمد معینی، محدثه حقشناس، حسن نریمانی و علیرضا قاسمیان بهعنوان اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان برخوار معرفی شدند و مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با حضور در منزل مادر شهید محمد طاهری از وی تجلیل کرد.