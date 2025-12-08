پخش زنده
هجدهمین مجمع پارلمانی سازمان امنیت جمعی باحضور هیئت پارلمانی و سیاسی ایران در مسکو آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ هجدهمین نشست عمومی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه با حضور رؤسای مجالس کشورهای عضو این سازمان، به استثناء ارمنستان و همچنین هیئتهای پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، چین و صربستان در مسکو آغاز به کار کرد.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با همراهی کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و فرشاد ابراهیم پور نورآبادی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در این رویداد حضور دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار است در این اجلاس که در دومای دولتی روسیه در حال برگزاری است، در سخنانی مواضع جمهوری اسلامی ایران را تبیین کند.
رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی قرار است در این نشست پیشنویس قوانین مربوط به مسائل دفاعی و امنیتی این سازمان بررسی کنند.
به طور خاص، بحثها بر روی قانون نمونه «مقابله با تروریسم»، توصیههایی در مورد آموزش نظامی-میهنپرستانه، توصیههایی در مورد بهبود قوانین کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در حوزه دفاع مدنی متمرکز خواهد بود.
در این نشست، هماهنگسازی قوانین کیفری و اداری برای مقابله با جرایم کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در حوزه امنیت زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی و هماهنگسازی قوانین کیفری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که مسئولیت جرایم علیه صلح و امنیت بشریت و سایر اقدامات را تعیین میکند، بررسی خواهد شد.
علاوه بر هیئتهای جمهوری اسلامی ایران و چین به عنوان میهمان، نمایندگان مجلس صربستان که پارلمان آن ناظر دائمی در شورای پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی است در این نشست یکروزه حضور دارند.
سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی–سیاسی متشکل از روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است که از سال ۲۰۰۲ بر اساس پیمان امنیت جمعی فعالیت خود را آغاز کرده است.
هدف اصلی این سازمان تأمین امنیت مشترک میان کشورهای عضو است، به این معنا که هرگونه حمله به یکی از اعضا، حمله به تمامی اعضا تلقی میشود.
این سازمان، هماهنگی سیاستهای دفاعی، برگزاری رزمایشهای مشترک، تشکیل نیروهای واکنش سریع و مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد و دفتر مرکزی این سازمان در مسکو قرار دارد.