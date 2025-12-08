سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۷۰ میلیون گل شاخه بریده در فضا‌های باز و گلخانه‌ای استان تولید و روانه‌های بازار‌های داخلی و خارجی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقیه سلطانی بیان داشت: بر اساس آخرین آمار، سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی در فضای باز و گلخانه‌ای خوزستان به ۴۱۶ هکتار رسیده است که از این میزان ۱۱۶ هکتار گلخانه و مابقی در فضای باز قرار دارد.

وی افزود: تولید سالیانه این بخش به بیش از ۱۷۰۰ میلیون شاخه گل میرسد که بخش مهمی از نیاز بازار داخلی و صادراتی را تأمین می‌کند.

سلطانی ادامه داد: این استان در تولید گل و گیاهان زینتی رتبه اول تولید گل مریم و گیاهان گلدار گلخانه‌ای، رتبه دوم تولید گل رز گلایول و گل‌های فصلی نشایی، رتبه سوم تولید گل نرگس و درختچه‌های همیشه سبز و رتبه چهارم تولید گل شمعدانی را در کشور داراست.

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد استان نه تنها در سطح ملی جایگاه برجسته‌ای دارد، بلکه ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و تبدیل شدن به قطب تولید گل و گیاهان زینتی در منطقه را داراست