به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دانش‌آموزان با دل‌هایی روشن و بصیرتی برخاسته از ایمان ایرانی، در فضایی آکنده از معنویت، برای نزول باران رحمت الهی دست به دعا برداشتند.

مسجد غمامه یا مسجد مصلی در جنوب غرب مسجدالنبی در زمینی قرار دارد که به آن میدان مصلی گفته می‌شود. این مکان مَناخه نام داشت و صحرایی بود که بازار مدینه نیز در آنجا تشکیل می‌شد. پیامبر از این مکان که فضای بازی بود برای برپایی نماز عید (قربان و فطر) و نماز باران استفاده می‌کرد.