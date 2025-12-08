حمایت از مادران باردار و شیرده وظیفه دولت است که با اجرای طرح یسنا به آن جامه ی عمل پوشانده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، یکی از مهم‌ترین موضوعات رفاهی و سلامت محور کشور حمایت غذایی از کودکان است

یکی از اقدامات جدید دولت اجرای طرح یسنا برای مادران باردار و شیرده است

در این طرح مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای خرید بسته غذایی رایگان به حساب مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده است.

در همین رابطه امروز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در ارتباط تلفنی با بخش خبری صبحدم به جزئیات اجرای این طرح پرداخت.