حمایت از مادران باردار و شیرده وظیفه دولت است که با اجرای طرح یسنا به آن جامه ی عمل پوشانده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، یکی از مهمترین موضوعات رفاهی و سلامت محور کشور حمایت غذایی از کودکان است
یکی از اقدامات جدید دولت اجرای طرح یسنا برای مادران باردار و شیرده است
در این طرح مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای خرید بسته غذایی رایگان به حساب مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.
در همین رابطه امروز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در ارتباط تلفنی با بخش خبری صبحدم به جزئیات اجرای این طرح پرداخت.