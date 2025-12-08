به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر جابجایی یکدستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز بوسیله یکدستگاه خودرو وانت بار، ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان در بازرسی از خودرو مورد نظر، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا ۴۰۰ سی سی غیرمجاز کشف و توقیف کردند.

سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: کارشناسان ارزش این موتور سیکلت را ۵میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر شد و برای سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.