پخش زنده
امروز: -
ادارهکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر تقویت سامانه بارشی، بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اداره کل مدیربت بحران خوزستان، در پی هشدارهای سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه شنبه تا اواخر وقت پنجشنبه در اغلب مناطق استان که سبب بارش همراه با رعد وبرق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط با احتمال خسارت به محصولات کشاورزی میباشد خطاب اعضای ستادهای مدیریت بحران استان و شهرستانها وسایر دستگاههای اجرایی مرتبط سطح استان با اعلام آماده باش کامل، به آنها ابلاغ کرد تا نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی لازم در این خصوص اقدام کنند.
در این هشدار بر برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان ها، آماده بکار نمودن و استقرار پمپها و تجهیزات دفع فاضلاب و آبهای سطحی پیش از شروع بارندگی ها، تشکیل ستادمدیریت بحران شهرداریها جهت برنامه ریزی به منظور دفع سریع آبهای سطحی و بازدید و اطمینان از آماده بکاری و در مدار بودن ایستگاههای پمپاژ و دیزل ژنراتورها و رفع انسدادهای احتمالی خروجی آبهای سطحی و فاضلاب تاکید شده است.