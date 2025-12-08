دوربین «رو در رو» این هفته به طرح مطالبات مردم تویسرکان در زمینه امور شهری و عمرانی پرداخت و البته پاسخ های مسئولان را هم به آگاهی شهروندان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این بسته، مسائلی همچون ترافیک شهر، آرامستان و عدالت در انجام امور عمرانی در محلات تا شرایط نیرو‌های شهرداری مطرح شد.

رو در رو بسته خبری است که فرصت بیان سوالات از مسئولان مختلف را به صورت چهره به چهره و در فضایی صمیمی فراهم می کند.

مردم استان همدان برای ارتباط با برنامه رو در رو می‌توانند مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند.