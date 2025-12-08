پخش زنده
۱۷۰ ورزشکار از هشت شهرستان مازندران در رقابتهای قهرمانی او-اسپرت استان در بخشهای مختلف به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابتهای قهرمانی او-اسپرت مازندران با حضور ۱۷۰ ورزشکار از هشت شهرستان استان در دو بخش آقایان و بانون برگزار شد.
محمد شعبانی درزیکلائی رئیس انجمن او-اسپرت مازندران گفت: این دوره از مسابقات در سه استایل مختلف شامل بخش مبارزهای، ورزشهای بامانع و ورزشهای ذهنی برگزار شد.
وی سطح کیفی مسابقات را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: حضور قهرمانان ملی به ارتقای کیفیت فنی و هیجان رویداد کمک شایانی کرد.
در ادامه این رقابتها، نبرد کمربند طلایی قهرمانی استان به عنوان یکی از جذابترین بخشهای رویداد توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
رئیس انجمن او-اسپرت استان در پایان از نقش این مسابقات در توسعه ورزشهای نوین و استعدادیابی قدردانی کرد.