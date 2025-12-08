مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی ۳۷۰ راهدار به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات در قالب ۴۵ اکیپ راهداری در آماده باش کامل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عارف امرایی اظهار کرد: در پی هشدار سطح نارنجی توسط هواشناسی، ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان با تجهیزات و بکارگیری ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در قالب ۴۵ اکیپ راهداری شامل( ۳۸ اکیپ در حوزه اداره کل راهداری و ۷ اکیپ در آزادراه‌ها) در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی اضافه کرد : راهداری استان تمهیدات لازم را برای انجام عملیات راهداری در بارش های اخیر در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در این فصل را دارد‌.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان تصریح کرد: تمامی هموطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱،‌ از آخرین وضعیت راه‌های کشور، وضعیت آب‌ و هوا، وضعیت انسداد راه‌ها، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبداء و مقصد و تعیین نقشه راه‌های کشور مطلع شوند.