وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید برای دستکاری طبیعت و چالش های شهرسازی پاسخگو باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی خاک با بیان اینکه موضوع خاک در شهرها قصهای پر غصه شده است،افزود: در شهری مانند تهران که روزی انبوهی خاک زنده داشت امروز بخش اعظمی از آن به وسیله سیمان و آسفالت پوشانده شده است. به این ترتیب، ارتباط زیر سطح را با دما، تابش، بارش قطع کردهایم که تبعاتی دارد و باید یا جبران کنیم یا با این بحران کنار بیاییم.
وی افزود: تغییرات اقلیمی و افزایش دما نتیجه دستکاری ما در طبیعت است. اگر در جایی ناچار بودیم مسکن بسازیم باید بپذیریم در جایی دیگر دچار چالش میشویم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: معتقدم طبیعت عملکرد عادلانه دارد و اگر در جایی تغییراتی ایجاد کنیم بازخورد آن را از طبیعت دریافت میکنیم. در نتیجه با دستکاری طبیعت باید پاسخ آن را هم بپذیریم.
نوری قزلجه با تأکید بر حفظ خاک زنده و سالم، گفت: کشور همکاریهای شفاف و دقیقی با نهادهای بینالمللی از جمله فائو دارد و ما در وزارت جهاد کشاورزی آمادگی داریم هر آنچه دانش و داده علمی در اختیار داریم به اشتراک گذاشته و برای جبران پیامدهای امروز دستکاری طبیعت جبران کنیم.