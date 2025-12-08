به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با تصمیم گیری در نشست کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوا، آموزش در مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان از فردا سه شنبه ۱۸ آذر ماه با رعایت نکات بهداشتی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

منصور شیشه فروش افزود: بر اساس شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های تنفسی و آنفولوانزا ابلاغی وزارت بهداشت به آموزش و پرورش، مدیران مدارسی که موارد ابتلای بیماری در واحد آموزشی آنها مطابق با پایش افزایشی است، می‌توانند با هماهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و بر اساس شیوه نامه ابلاغی در کمیته سلامت مدرسه به منظور اعمال محدودیت‌های مرتبط با آموزش حضوری اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان پیش بینی شده از بعدازظهر فردا سه شنبه و با گذر امواج ناپایدار از مناطق غرب استان تا پایان هفته و اوایل هفته آینده شاهد بارش‌های جوی درمناطق غرب، جنوب و مرکز استان باشیم.

منصور شیشه فروش افزود: با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فعالیت واحد‌های صنعتی، کارگاهی، معادن و واحد‌های تولید آجر آلاینده مطابق با برنامه زمان بندی محدود و متوقف می‌شود و با هماهنگی پلیس راه و راهور استان از تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر فرسوده و دود زا جلوگیری می‌شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: درکارگروه همچنین بر جلو گیری از فعالیت و ورزش در فصای باز و رعایت نکات بهداشتی و خود حفاظتی ابلاغی مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و بیماری آنفلوانزا و نیز آماده باش دستگاه‌های امدادی برای پیشگیری و کنترل سیلاب از روز چهارشنبه در مناطق غرب و جنوب تأکید شد.