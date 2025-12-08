منابع امنیتی پاکستان اعلام کرد پلیس مبارزه با تروریسم ایالت پنجاب این کشور ۱۲ نفر را در عملیات‌های جداگانه در «لاهور»، «فیصل‌آباد» و «بهاولپور» بازداشت کرده است که مظنون به ارتباط با شبکه‌های تروریستی و دریافت حمایت از سازمان اطلاعات هند هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»؛ نیرو‌های امنیتی پاکستان از افراد بازداشت شده مقادیر قابل توجهی سلاح، مواد منفجره و مواد فعال‌کننده (Detonator) کشف و ضبط کردند.

بر اساس این گزارش همچنین تصاویر، ویدئو و موقعیت‌های مکانی مربوط به مکان‌ها و نهاد‌های حساس دولتی نیز از مخفیگاه این تروریست‌ها کشف شده است؛ از جمله مدارکی که ضبط شد، تصاویر و ویدئو‌های یک مدرسه و یک گردهمایی عمومی است.

منابع امنیتی افزودند: برخی از بازداشت شدگان از حمایت مالی خارجی مستقیم سازمان اطلاعات هند برخوردار بوده‌اند و پرونده‌های قضایی علیه آنان تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.

پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان تأکید کرده است که هدف از این عملیات حفاظت از امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات تروریستی است و روند تحقیقات با جدیت ادامه خواهد داشت.