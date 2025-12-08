به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی گفت: گوشت وارداتی که از محل تولیدات دام پاکستانی تامین شده در بسته‌ بندی‌ های مشخص به نرخ هر کیلوگرم هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای مصرف عموم در بازار موجود است.

سعادت علی‌ نیا امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: روزانه ۱۰ تن گوشت گرم وارداتی در بازار مشهد توزیع می‌ شود و این میزان تا زمانی که بازار تقاضا و کشش برای خرید داشته باشد عرضه می شود و محدودیتی در این رابطه نیست.

وی با بیان اینکه این عرضه با هدف تنظیم بازار انجام شده است، عنوان کرد: علاوه بر این در ۲ هفته اخیر بیش از ۱۰۰ تن گوشت منجمد گوساله داخلی نیز در بازار به قیمت هر کیلوگرم در قطعات گردن و راسته پنج میلیون و ۸۰۰ هزار ریال‌ و برای قطعات گردن و سردست پنج میلیون و ۴۶۰ هزار ریال‌ درب سردخانه پشتیبانی امور دام توزیع شده است.

علی‌ نیا سهمیه استان در این بخش را ۲۲۰ تن اعلام کرد و گفت: استقبال مردم از خرید این محصول خوب بوده است و انتظار می‌ رود خرید گوشت گرم وارداتی نیز مورد استقبال قرار گیرد ضمن اینکه توزیع این نوع گوشت بیشتر در مناطق محروم انجام خواهد شد.