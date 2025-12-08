۲۵ درصد اتباع افغانستانی (۱۰۰ هزار نفر) دارای مجوز اقامت در خراسان رضوی که مدت اعتبار برگه اقامتشان پایان یافته بود، به کشورشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: پارسال و پیش از اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه‌های سرشماری در سال ۱۴۰۴، تعداد اتباع دارای این برگه‌ها که تبعه دارای مجوز اقامت تلقی می‌شدند، حدود ۴۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی بود.

جعفر سیدآبادی افزود: پس از اجرای طرح و باطل شدن برگه‌های سرشماری آنها، این رقم به ۳۰۰ هزار نفر در استان کاهش یافته است.

وی بیان کرد: هم اینک ۳۰۰ هزار تبعه افغانستانی دارای مجوز اقامت شامل کارت آمایش، گذرنامه معتبر و برگه اقامت ویژه سرمایه‌گذاری در این استان به صورت قانونی حضور دارند و فعالیت می‌کنند.

همزمان با اجرای طرح بازگشت اتباع فاقد مجوز اقامت، از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرز دوغارون به کشورشان بازگشته‌اند.