پخش زنده
امروز: -
دادستان میاندورود از کشف مقادیر قابل توجهی چوبآلات قاچاق و تشدید برخورد با عوامل قطع غیرمجاز درختان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب میاندورود از اجرای تدابیر ویژه نظارتی و کشف مقادیر قابل توجهی چوبآلات قاچاق در این شهرستان خبر داد.
محمدحسن دانافر گفت: در پی افزایش موارد قطع غیرمجاز درختان، اقدامات سختگیرانه حفاظتی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تشدید عملیات کنترل میدانی افزود: در شش ماه اخیر موفق به کشف ۳۱ استر هیزم جنگلی، ۱۰۶ مترمکعب کاتین و گردهبینه و بیش از ۵۰۰ کیلوگرم خزه قاچاق شدهایم و متهمان تحت پیگرد قانونی هستند.
دادستان میاندورود با تأکید بر اینکه قطع سازمانیافته درختان تعرض به انفال عمومی است، گفت: حفظ جنگلها وظیفهای حاکمیتی است و با هرگونه تخریب و قاچاق منابع طبیعی بدون اغماض برخورد میشود.
این اقدامات در چارچوب اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و جلوگیری از گسترش جرایم مرتبط با قاچاق چوب در حال پیگیری است.