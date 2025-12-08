دادستان میاندورود از کشف مقادیر قابل توجهی چوب‌آلات قاچاق و تشدید برخورد با عوامل قطع غیرمجاز درختان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب میاندورود از اجرای تدابیر ویژه نظارتی و کشف مقادیر قابل توجهی چوب‌آلات قاچاق در این شهرستان خبر داد.

محمدحسن دانافر گفت: در پی افزایش موارد قطع غیرمجاز درختان، اقدامات سختگیرانه حفاظتی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تشدید عملیات کنترل میدانی افزود: در شش ماه اخیر موفق به کشف ۳۱ استر هیزم جنگلی، ۱۰۶ مترمکعب کاتین و گرده‌بینه و بیش از ۵۰۰ کیلوگرم خزه قاچاق شده‌ایم و متهمان تحت پیگرد قانونی هستند.

دادستان میاندورود با تأکید بر اینکه قطع سازمان‌یافته درختان تعرض به انفال عمومی است، گفت: حفظ جنگل‌ها وظیفه‌ای حاکمیتی است و با هرگونه تخریب و قاچاق منابع طبیعی بدون اغماض برخورد می‌شود.

این اقدامات در چارچوب اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و جلوگیری از گسترش جرایم مرتبط با قاچاق چوب در حال پیگیری است.