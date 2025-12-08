امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری رئیس جمعیت داوطلبان هلال‌احمر

نشست خبری سازمان جمعیت داوطلبان هلال‌احمر با حضور محمدجواد عزتی رئیس این سازمان امروز ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
عکاس :مهسا صفری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ - ۱۴:۱۰
خبرهای مرتبط

بارش برف و کمک هلال احمر به عشایر در اهر

تشییع پیکر شهدای خلبان سانحه هوایی اشترانکوه

برچسب ها: داوطلب ، کمک رسانی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 