رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با فرارسیدن هفته پژوهش در روزهای پایانی آذرماه، این فرصت فراهم میشود تا دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه، شامل فعالیتهای ۱۲۱ مرکز تحقیقاتی، یک پژوهشگاه و بیش از ۱۰ پژوهشکده، به نمایش گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری که به مناسبت هفته دانشجو و هفته پژوهش برگزار شد، با اشاره به نقش تعیینکننده دانشجویان در تحولات دانشگاهی و اجتماعی گفت: ۱۶ آذر نماد جنبش دانشجویی و فرصتی برای بیان شفاف مطالبات دانشجویان است.
وی افزود: باید قدر دانشجویان را که حاصل یک رقابت جدی در کنکور هستند، بیشتر بدانیم و زمینههای رشد علمی و اخلاقی آنان را فراهم کنیم.
اهمیت روز دانشجو و نقش تاریخی دانشگاه تهران
رئیسکرمی با بیان اینکه روز دانشجو ریشه در شهادت سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران دارد، توضیح داد: در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ و در پی اعتراض دانشجویان به سفر نیکسون، معاون رئیسجمهور وقت آمریکا، به ایران، گارد دانشگاه به تجمع آنان حمله کرد و سه دانشجو به شهادت رسیدند.
وی گفت: این حادثه نقطه آغاز جنبش دانشجویی در ایران بود و امروز نیز این روز در دانشگاهها با برنامههای گسترده گرامی داشته میشود.
وی تأکید کرد: دانشجو و دانشگاه نبض تحولات جامعهاند و هر زمان دانشگاه حرکت کند، جامعه نیز رو به جلو حرکت خواهد کرد. به همین دلیل دانشگاه تهران که مبدأ شکلگیری ۱۶ آذر بوده است، سهم بیشتری در این تاریخ دارد.
ضرورت تقویت فعالیتهای دانشجویی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به فعالیتهای گسترده دانشجویان گفت: امید داریم دانشجویان ما بتوانند در فضای مناسب به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، ادبی، سیاسی و اجتماعی بپردازند.
وی افزود: شوراهای صنفی و تشکلهای دانشجویی اکنون بسیار فعالاند و علیرغم تفاوت سلیقهها، در کنار هم در جهت رشد و تعالی فعالیت میکنند.
برنامههای هفته پژوهش
رئیسکرمی با اشاره به فرارسیدن هفته پژوهش در روزهای پایانی آذرماه گفت: هفته پژوهش فرصتی است تا دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه در معرض دید عموم قرار گیرد. در این هفته، فعالیتهای ۱۲۱ مرکز تحقیقاتی، یک پژوهشگاه و بیش از ۱۰ پژوهشکده دانشگاه ارائه خواهد شد و طرحهای تحقیقاتی ملی و فعالیتهای فناورانه بهویژه در حوزه دارو معرفی میشوند.
وی ادامه داد: امسال نیز محوریت برنامههای هفته پژوهش بر فعالیتهای دانشجویی قرار دارد، چراکه دانشجویان موتور محرکه هر بخش هستند. به همین منظور، فعالیتهای مرکز پژوهشهای دانشجویی در این ایام به نمایش گذاشته خواهد شد و از اصحاب رسانه دعوت میکنیم از این برنامهها بازدید کنند تا از نزدیک در جریان تلاشهای دانشجویان قرار گیرند.
رشد دانشگاه در شاخصهای علمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به بهبود شاخصهای علمی گفت: آمارهای مرتبط با رتبهبندیها، استنادات و تعداد دانشمندان اثرگذار دانشگاه بهزودی ارائه خواهد شد.